Napoli | Simeone decisivo ma anche un rimpianto | il retroscena su Giuntoli

(Di martedì 11 ottobre 2022) Giovanniè diventato l’uomo simbolo deldi Luciano Spalletti in questo inizio di stagione. Il bomber argentino è arrivato in azzurro la scorsa estate per sostituire il partente Andrea Petagna e su di lui le aspettative erano molto alte. 17 gol nell’ultima stagione di Serie A, con la maglia del Verona, non sono da tutti. Ein azzurro sta confermando la sua voglia di gol e la sua capacità di risolvere la partite. Entra e segna: è il diktat di Giovannie lo ha capitLuciano Spalletti che sa di poter sfruttare la “garra” del Cholito quando la partita sta andando in strettoie buie. L’intuizione di portarlo aè partita, ovviamente, da Cristianoche ha lavorato a lungo per mettere insieme tutte le part per il fatidico ...

Probabili formazioni Ajax/ Diretta tv, il ballottaggio Raspadori -LE SCELTE DI SCHREUDER Sul fronte olandese, le probabili formazioni diAjax vedono l'allenatore Alfred ...... ilvolerà per due settimane in Turchia) e allora ecco che si gioca ogni 72 ore: a Cremona ...col falso nove che ha spaccato in due l'Ajax (quindi con Raspadori) oppure dare al Cholitola ...CREMONA (ITALPRESS) - Il Napoli è balzato da solo in vetta alla classifica di Serie A grazie al successo esterno, per 4-1, contro una coraggiosa Cremonese. Allo "Zini" Spalletti azzecca tutti i cambi ...Victor Osimhen vuole rientrare per la sfida di Champions League tra Ajax e Napoli, sfida in cui non ci sarà ami Rrahmani.