Belluno | finanziere suicida | l’annuncio del tragico gesto sui social

(Di martedì 11 ottobre 2022): ancora una volta in questo 2022 un membro delle forze dell’ordine si è tolto la vita. In questo caso si è trattato di undi stanza a. Nella mattina di martedì 11 ottobre, è stato trovato senza vita in un furgone. I numeri dei suicidi dei membri delle forze dell’ordine continuano a crescere a dismisura.Ancora un suicidio tra le forze dell’ordine. Nella prima mattina di martedì 11 ottobre nella periferia di, è stato trovato il corpo senza vita di un. Il cadavere era in un furgone in un parcheggio pubblico nella frazione di Fammoi. Il militare della Guardia di Finanza si sarebbe tolto la vita sparandosi con la sua pistola ...

Il corpo senza vita di un finanziere è stato trovato nelle prime ore del mattino nella periferia di Belluno, a breve distanza dall'aeroporto. Il cadavere era in un furgone, in un parcheggio pubblico davanti a una ditta alle ...