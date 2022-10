Addio a Daniele Pezzotti | aveva solo 17 anni

Libertà

...di Galtier Db Milano 23/09/2022 - Nations League / Italia - Inghilterra / fotoBuffa/Image ... il club ha persino aperto all'del 35enne costaricano. E' stato vicino al Napoli, poi ...... attraverso un comunicato la Spal ha reso noto "di aver affidato aDe Rossi l'incarico di ... Con la Roma ha conquistato due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa: dopo l'con i ... Addio a Daniele Ciolli, in prima linea nella difesa dei diritti dei disabili We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Daniele De Rossi prende il p ...L'ex capitano della Roma trova l'accordo con il club biancoazzurro, contratto fino al 2024: a 39 anni è alla prima esperienza da tecnico ...