Maxi operazione antidroga a San Severo | decine di arresti tra i quartieri San Bernardino e Luisa Fantasia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gli uomini della Polizia di Stato hanno effettuatoditra idi Sannell’ambito di unaa San, nel Foggiano.a San: le indagini della Polizia di Stato Alle prime luci dell’alba, centinaia di agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una retata a San, in provincia di Foggia, che ha portato all’arresto di quarantaquattro persone tra idi San, tristemente noti per l’elevata criminalità. I soggetti fermati ...

La Polizia di Stato di Foggia ha eseguito, con l'impiego di centinaia di agenti , unadi polizia giudiziaria nel comune di San Severo, a carico di diversi soggetti arrestati in quanto ritenuti responsabili del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze ...... coordinate dalla locale Procura della Repubblica, in queste ore sta eseguendo, con l'impiego di centinaia di agenti , unadi polizia giudiziaria nel comune di San Severo (FG), a ...1' DI LETTURA PALERMO – Maxi operazione contro il furto dell’energia elettrica a Palermo. I carabinieri della Stazione Palermo Villagrazia, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo e de ...Maxi operazione di polizia giudiziaria nel comune di San Severo, in provincia di Foggia, a carico di diversi soggetti arrestati in quanto ritenuti responsabili del reato di detenzione a fini di… Leggi ...