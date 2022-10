ASCOLTITV 9 OTTOBRE 2022 | MINA SETTEMBRE | SCHERZI A PARTE | CHE TEMPO CHE FA | AMICI | DOMENICA IN

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ASCOLTI TV 9· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – xTg1 – xIn Famiglia – xIn Famiglia – xA Sua Immagine – xS. Messa del Papa – xAngelus – xLinea Verde – xTg1 – xIn – xIn – xSaluti di Mara – xDa Noi a Ruota Libera – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – x– x x x xSpeciale Tg1 + RaiNews – x Prima Pagina – xTg5 – xTg5 Speciale – xSanta Messa – xStorie Melaverde – xStorie Melaverde – xMelaverde – xTg5 – xArca di Noè – x– xVerissimo Pre-Show – v. nettoVerissimo – xVerissimo – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xPaperissima Sprint – x– x x x ...

... andata in onda sabato 8. Zanicchi offende Selvaggia Lucarelli: Matano svela perché non è ... #BallandoConLeStelle #pic.twitter.com/fWyRFYQX0q Cinguetterai (@Cinguetterai) October 9, ...Ascolti TV 8: Ballando con le stelle contro Tu si que vales Per #BallandoConLeStelle (3,5 ... #- BubinoBlog (@bubinoblog) October 9, 2022 Auditel, come funziona La società AGB Italia, ...