Superbonus 110% prorogato Ecco per quali interventi è previsto | consulta la GUIDA e tutte le SCADENZE

... che pratica lo sconto in fattura, o del soggetto che compra il credito (cessionario), la circolare chiarisce infatti le modalità di cessione del%, fatte salve ovviamente l'ipotesi di dolo o ...Quando si parla di% ci sono sempre colpi di scena e pare proprio che in questi ultimi giorni l'agenzia delle entrate sia stata capace di modifiche alla cessione dei crediti sbloccando nuovamente la ...L'Agenzia delle entrate ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi di contribuenti e operatori relativamente ai bonus edilizi, del Superbonus 110% e alle ...Superbonus 110%, in che modo cambierà dopo che l'Agenzia delle entrate ha stabilito che i responsabili sono coloro che certificano la cessione del credito