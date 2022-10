Cremonese Napoli 0-0 LIVE | Rrahmani fa subito tremare la traversa

(Di domenica 9 ottobre 2022) Allo Zini, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini si affrontanonel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi0-0 MOVIOLA 2?– Progressione improvvisa e impetuosa del centrale che entra in area con un tunnel. Destro violentissimo che si stampa sull’incrocio Migliore in campo A conclusione del match0-0: risultato del match(4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, ...

L'Udinese rimonta due gol all'Atalanta e alla Dacia Arena finisce 2 - 2 il big match della domenica, con i bergamaschi che in attesa divanno in testa con 21 punti e i friulani che agganciano il Milan e gli azzurri campani a 20. Vittorie importanti per il Monza, 2 - 0 allo Spezia per il terzo successo di fila, e la ...Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1) : Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoschvili, Valeri; Quagliata, Ascacibar; Meitè, Zanimacchia, Afena Gyan; Dessers. Allenatore:...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ma il Napoli è una squadra matura, che non si lascia condizionare dalla quella che potrebbe essere l'euforia del momento e che affronterà la Cremonese allo Zini con la concentrazione e l'attenzione ...