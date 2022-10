Sarah Maestri e l’adozione della figlia Alesia | “È stata una battaglia”

(Di sabato 8 ottobre 2022)nasce in provincia di Varese nel 1979. La sua infanzia è segnata da una grave malattia emolitica, che la porta a trascorrere lunghi periodi in ospedale. Questa esperienza la rende consapevole del valorevita:sviluppa una particolare sensibilità verso i temi dell’infanzia, e da adulta si dedica al volontariato. Il suo grande amore è la recitazione. Inizia a studiarla a Roma e poi a Milano. Il suo esordio è a teatro nel 1997 nella piéce Puck, tratta da Sogno di una notte di mezza estate, per la regia di Silvia Priori. La carriera in tv inizia nella soap opera Vivere, a cui segue CentoVetrine. Il grande successo arriva però nel film Notte prima degli esami di Fausto Brizzi in cui interpreta una delle protagoniste: Alice Corradi. Seguiranno tantissimi film di successo da Dietro il ...

Sarah Maestri, attrice originaria della provincia di Varese, ospite a Verissimo per parlare del suo mondo e delle gioie della maternità. Dopo una lunga battaglia è riuscita ad adottare come mamma single una bambina arrivata in Italia. Sarah Maestri è nata il 21 dicembre 1979 a Luino, in Italia.