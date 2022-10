Virtius Bologna | Scariolo | “Complimenti a Monaco | per noi match duro Impariamo dai nostri errori”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’allenatore della Virtus, Sergio, ha commentato in conferenza stampa la pesante sconfitta subita all’esordio in Eurolega contro. Queste le sue parole: “Per prima cosa faccio le congratulazioni ache si è dimostrato ancora una volta un top team. Grazie anche ai tifosi per la fantastica atmosfera che hanno saputo creare e ci ha dato una grande mano. E’ stato bello tornare in Eurolega anche se abbiamo appreso una lezione che ci ha permesso di capire il livello di fisicità richiesto da questa competizione. Sarà importante imparare presto dai, anche se tantissimi erano alla loro prima esperienza, per lavorarci e crescere. Ci sono anche cose che salvo, come il primo quarto e l’atteggiamento dell’ultimo, a differenza di un terzo parziale pessimo. ...