Venezia | catamarano va a sbattere contro l' Amerigo Vespucci

Incredibile incidente nautico stasera a: unturistico è andato a sbattere contro la prua della 'Americo Vespucci', lo storico veliero a motore della Marina Militare, attraccato in questi giorni a riva San Biasio, in ...Rocambolesco incidente nautico in serata a: unturistico è andato a sbattere contro la prua della 'Americo Vespucci', lo storico veliero a motore della Marina Militare, attraccato in questi giorni a riva San Biasio, in ...Incredibile incidente nautico a Venezia: un catamarano turistico è andato a sbattere contro la prua della "Amerigo Vespucci", lo storico veliero a motore della Marina Militare, attraccato in questi ...Rocambolesco incidente nautico in serata a Venezia: un catamarano turistico è andato a sbattere contro la prua della 'Americo Vespucci', lo storico veliero a motore della Marina Militare, attraccato i ...