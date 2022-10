Ossini si taglia una ciocca in diretta | Anche gli uomini con le donne iraniane

... quando invece il problema riguarda solo le donne si mobilitano quasi ed esclusivamente le donne Con questo piccolissimo gesto - ha spiegato- anche io voglio unirmi alla protesta delle donne ...Continua la staffetta dei programmi del day time e per la prima volta è un uomo a farlo. Massimilianoconduttore di 'Uno Mattina', si unisce alla protesta a sostegno dei diritti delle donne iraniane. Il gesto questa mattina in diretta su Rai1: 'Pensavo, com'è possibile che quando c'è una causa ...Ho visto in Tv un video che mi ha commosso: attrici e cantanti francesi che si tagliavano i capelli per rendere omaggio a Mahsa Amini, assassinata in Iran per le sue proteste contro l’obbligo di indos ...Il conduttore di UnoMattina si accoda a molte colleghe appoggiando la protesta a sostegno delle donne in Iran: “Com’è possibile che ...