GF Vip | la mamma di Elenoire Ferruzzi commuove tutti | «Ti aiuterò sempre | presto arriverà l' amore anche per te»

Articoli più letti Grande Fratello7 : Sara Manfuso abbandona, il Codacons denuncia di Mario ... - Abbiamo (già) dimenticato la guerra in Ucraina - Ucraina, Elena: ", papà, la nostra casa ......di Ginevra Lamborghini, si era lasciata andare ad un duro sfogo via social per l' accanimento mediatico contro sua figlia dopo la squalifica al GF. Già in quell'occasione la donna si era ...Elenoire Ferruzzi ha raccontato la sua storia ed ha incontrato la madre nel corso della puntata del GF Vip 7 del 6 ottobre 2022 ...La madre di Ginevra Lamborghini ha condiviso via social la sua lettera di scuse indirizzata a Marco Bellavia. Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra Lamborghini, ha condiviso sui social la lettera di scus ...