Ultime Notizie – SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 6 ottobre

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Idell’deldi, 62022. La combinazioneè 10, 20, 28, 62, 70, 87. Jolly 59 e SuperStar 26. Nessun 6 né 5+, mentre in 6 hanno centrato il 5 portandosi a casa rispettivamente 44.056,91 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 285.100.000,00 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

E a seguito delleallerte alimentari per i casi legati al ceppo St 155, il Ministero della ... entrano in contatto diretto con i consumatori fornendo loro tutte lenecessarie per un ...Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleSALDO POSITIVO - Il Napoli è la squadra che si è mossa in maniera più importante di tutte nell'ultima sessione di calciomercato. Solo considerando le cifre investite nell'ultima finestra di ...NEW YORK - Dopo lo schiaffo ricevuto dall'Opec, allineata alla Russia col taglio della produzione di petrolio, il presidente americano Joe Biden valuta un cambio di strategia per punirla e ...