Ucraina | Razov “La Russia è per cessate il fuoco | Zelensky no”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Fino a dove vogliamo arrivare in? E’ una domanda che non sta nelle mie possibilità. Per quanto riguarda ilile negoziati di pace, è stato detto dal presidente Putin che noi siamo a favore sia per unilsia per sederci a un tavolo di negoziato. Lo ha detto il 30 settembre, ma qualche giorno dopo il presidente Zelesky ha emanato un decreto che stabiliva che l’non farà negoziati con il presidente Putin. Ovviamente dobbiamo aspettare o che avvenga un cambio del presidente ucraino o un cambio di vedute del presidente ucraino”. Lo ha detto Sergey, ambasciatore russo in Italia, nel corso della registrazione di “Porta a porta”, su Rai1. “Sono sicuro che questo conflitto si concluderà con dei negoziati di ...