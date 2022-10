Google Tensor G2 è ufficiale | ecco come si è evoluto il cuore di Pixel 7 e 7 Pro

Il processoreG2 affiancato in tema di sicurezza dal chip Titan M2, nelle configurazioni da 128, 256, 512 GB di storage, può però contare su più RAM, pari a 12 G B. La batteria sale a 5.A quanto pare è possibile grazie all'alta velocità e alla bassa latenza del chipG2, che offre una 'profondità di campo meravigliosamente ridotta' , ha dichiarato. È stata introdotta ...Per la sezione elaborativa, vi è un piccolo upgrade. Il processore Google Tensor G2 affiancato in tema di sicurezza dal chip Titan M2, nelle configurazioni da 128, 256, 512 GB di storage ...Basati sul nuovo processore proprietario di Google, Tensor G2, Pixel 7 e Pixel 7 Pro offrono prestazioni fotografiche e video di livello professionale grazie all’unione tra caratteristiche ottiche, ...