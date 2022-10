Ultime Notizie – Covid | Bassetti | “Con rialzo contagi non tornino mascherine in classe”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “L’unica cosa che alcuni conoscono per combattere ilè quello di mettere restrizioni a scuola. L’equazione è semplice: salgono i tamponi positivi:obbligatorie in. Basta colpire sempre la scuola”. Così su Twitter l’infettivologo Matteosi scaglia contro l’ipotesi di una circolare del ministero della Salute che prevederebbe di nuovo il ritorno le, e altre misure restrittive, se la situazionedovesse peggiorare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - qnazionale : Ucraina, ultime notizie in diretta. Attacchi con droni iraniani vicino a Kiev - VesuvioLive : VIDEO/ Napoli, rubano birre e TV dal ristorante. Titolare: “Ladri peggio della crisi” -

Il Sole 24 ORE

...Il titolo presta il fianco ad alcune prese di profitto dopo l'ottima intonazione delldue ... Di cosa si tratta Da Enel in particolare sono arrivate buoneanche per i suoi utenti, visto ...... le banche centrali proseguono con determinazione la lotta all'inflazione, leproiezioni ... "Il contenuto dellee delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' ... Ucraina ultime notizie. Von der Leyen: pronti a price cap sul gas per l’elettricità Stando agli ultimi riscontri dell'Agenzia, in caso di interruzione completa delle forniture russe a partire dal 1° novembre 2022, lo stoccaggio di gas dell'Ue sarebbe pieno meno del 20% a febbraio, ...Prosegue il programma di Champions League con tutte le gare del mercoledì. Dopo le vittorie di ieri dell'Inter, di misura contro il Barcellona, e del Napoli, che ha rifilato sei gol all'Ajax, oggi ...