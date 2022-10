Gf Vip 7, in arrivo un confronto in diretta tra Marco Bellavia e i Vipponi? L’indiscrezione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il caso Marco Bellavia è diventato a tutti gli effetti un caso mediatico. Ma prima ancora, un caso che sta nel cuore di ognuno di noi. L’ultima puntata andata in onda del Gf Vip 7, quella di lunedì 3 ottobre, ha tenuto banco con un solo argomento: l’abbandono di Marco Bellavia. La quinta puntata ha visto la squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, in seguito ad azioni e frasi che incitavano ad un comportamento da bulli nei confronti dell’ormai ex inquilino. Tutto il pubblico è rimasto esterrefatto nel vedere le immagini dei momenti di estrema sofferenza che l’ex presentatore di Bim Bum Bam ha vissuto all’interno della Casa. Ma anche i suoi ultimi confessionali, dove si mostrava sempre più fragile. Ma soprattutto il suo grido di aiuto lanciato esplicitamente ai suoi ex compagni di avventure, grido che però ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il casoè diventato a tutti gli effetti un caso mediatico. Ma prima ancora, un caso che sta nel cuore di ognuno di noi. L’ultima puntata andata in onda del Gf Vip 7, quella di lunedì 3 ottobre, ha tenuto banco con un solo argomento: l’abbandono di. La quinta puntata ha visto la squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, in seguito ad azioni e frasi che incitavano ad un comportamento da bulli nei confronti dell’ormai ex inquilino. Tutto il pubblico è rimasto esterrefatto nel vedere le immagini dei momenti di estrema sofferenza che l’ex presentatore di Bim Bum Bam ha vissuto all’interno della Casa. Ma anche i suoi ultimi confessionali, dove si mostrava sempre più fragile. Ma soprattutto il suo grido di aiuto lanciato esplicitamente ai suoi ex compagni di avventure, grido che però ...

