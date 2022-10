Napoli, prima la gioia e poi lo spavento: succede contro l’Ajax (Di martedì 4 ottobre 2022) Napoli, serata da record contro l’Ajax: dopo la gioia, però arriva l’episodio che fa spaventare tutti i tifosi del club azzurro. Ennesima serata da record per il Napoli di Luciano Spalletti, che domina e convince alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Gli azzurri sono avanti per 1-5 contro i lancieri padroni di casa, per una prestazione che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 ottobre 2022), serata da record: dopo la, però arriva l’episodio che fa spaventare tutti i tifosi del club azzurro. Ennesima serata da record per ildi Luciano Spalletti, che domina e convince alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Gli azzurri sono avanti per 1-5i lancieri padroni di casa, per una prestazione che Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

gippu1 : Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - OptaPaolo : 10+ - Il Napoli è la prima squadra italiana capace di realizzare più di 10 reti nelle prime tre partite della fase… - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - impaurisci : RT @UEFAcom_it: Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - JakeBal87699811 : RT @_gnomo_bot: Il peggior liverpoo Il peggior rangers Il peggior ajax Il peggior milan la peggiore lazio Prima o poi troverà una squadra… -