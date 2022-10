Multe da autovelox, la Cassazione: valide anche quelle di apparecchi noleggiati da privati (Di martedì 4 ottobre 2022) Niente assist per gli automobilisti che contestano sanzioni e rilevazioni elettroniche della trasgressione sanzionata. La Cassazione ha detto l’ultima parola sulle Multe da autovelox anche se il servizio è noleggiato da privati. Asserendo in una sentenza, che fa giurisprudenza, che le suddette sanzioni sono valide anche quando le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in appalto dai Comuni a soggetti privati. Multe da autovelox, la Cassazione: sono valide anche se da apparecchiature noleggiate da privati Una determinazione che la Cassazione ha sancito spiegando che «l’articolo 208 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Niente assist per gli automobilisti che contestano sanzioni e rilevazioni elettroniche della trasgressione sanzionata. Laha detto l’ultima parola sulledase il servizio è noleggiato da. Asserendo in una sentenza, che fa giurisprudenza, che le suddette sanzioni sonoquando leature per il rilevamento della velocità sono date in appalto dai Comuni a soggettida, la: sonose daature noleggiate daUna determinazione che laha sancito spiegando che «l’articolo 208 ...

