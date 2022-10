Il Paradiso delle signore spoiler 5 ottobre: Marco deluso da Stefania (Di martedì 4 ottobre 2022) Gli spoiler della puntata del 5 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino ci sarà l’arrivo di una troupe Rai per intervistare Stefania. La giovane, però, darà luogo ad un comportamento che deluderà parecchio Marco. Ezio, dal canto suo, si preparerà per fare una sorpresa entusiasmante a Veronica in occasione del loro L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 4 ottobre 2022) Glidella puntata del 5delrivelano che al grande magazzino ci sarà l’arrivo di una troupe Rai per intervistare. La giovane, però, darà luogo ad un comportamento che deluderà parecchio. Ezio, dal canto suo, si preparerà per fare una sorpresa entusiasmante a Veronica in occasione del loro L'articolo proviene da KontroKultura.

redazionetvsoap : #ilparadisodellesignore #pdsdaily #anticipazioni #pds7 #pdsdaily5 La Cipriani accetterà? - Claudio89361433 : RT @Claudio89361433: #ilparadisodellesignore è incredibile come la fascia che va dalle 14,50 alle 16,50 che comprende uominiedonne, amici e… - Claudio89361433 : #ilparadisodellesignore è incredibile come la fascia che va dalle 14,50 alle 16,50 che comprende uominiedonne, amic… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Adelaide continua i suoi progetti di vendetta - OnceUponATeddy : @FedeFeee Sì infatti là era co-head writer. Poi ha scritto anche le prime stagioni del Paradiso delle signore per e… -