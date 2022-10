Traffico Roma del 02-10-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 ottobre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Peschiera momento abbiamo Code in direzione di Ostia sulla Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino e via di Malafede trafficate anche le strade deini in particolare la via dei Laghi dove si procede a rilento a partire dal bivio con la via Appia code anche sulla Pontina nelle due direzioni in prossimità di un cantiere Tra Tor de’ Cenci e di Decima intanto allo stadio Olimpico è in corso l’incontro di serie A Lazio Spezia possibili rallentamenti più tardi nella zona adiacente l’olimpico al termine del match divieto di transito tutta la giornata invece in Piazza Caprera tra via delle Alpi e via degli Appennini Nel pomeriggio invece ad Ostia Antica è in programma il palio d’autunno dalle 15 alle 18 Viale deignoli Quindi chiuso al transito Trebbia del castello e via Pericle ...