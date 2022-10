Sorpresa, gli alberi parlano (Di domenica 2 ottobre 2022) alberi e piante sono dotati, secondo le ultime scoperte scientifiche, di una forma di «consapevolezza»: non solo comunicano tra loro, ma imparano e prendono decisioni. La conferma di quanto poco sappiamo (e di quanto sottovalutiamo) il mondo vegetale intorno a noi. È un’idea che ha richiesto decine di anni di ricerca per maturare. In sintesi: le piante percepiscono, comunicano, ricordano, imparano, conoscono e prendono decisioni. Il fatto che a tutti questi verbi occorrerebbe mettere le virgolette, per sottolineare che fanno tutte queste cose a loro modo, non toglie nulla all’importanza di questa scoperta: ancora una volta, dobbiamo prendere atto che l’essere umano non è poi un essere così speciale. A questa conclusione è giunta una meta-analisi delle ultime ricerche su questo tema, riportata dal New Scientist. Una nuova visione del regno vegetale che ha spinto alcuni ... Leggi su panorama (Di domenica 2 ottobre 2022)e piante sono dotati, secondo le ultime scoperte scientifiche, di una forma di «consapevolezza»: non solo comunicano tra loro, ma imparano e prendono decisioni. La conferma di quanto poco sappiamo (e di quanto sottovalutiamo) il mondo vegetale intorno a noi. È un’idea che ha richiesto decine di anni di ricerca per maturare. In sintesi: le piante percepiscono, comunicano, ricordano, imparano, conoscono e prendono decisioni. Il fatto che a tutti questi verbi occorrerebbe mettere le virgolette, per sottolineare che fanno tutte queste cose a loro modo, non toglie nulla all’importanza di questa scoperta: ancora una volta, dobbiamo prendere atto che l’essere umano non è poi un essere così speciale. A questa conclusione è giunta una meta-analisi delle ultime ricerche su questo tema, riportata dal New Scientist. Una nuova visione del regno vegetale che ha spinto alcuni ...

