Covid, le news. Tasso di positività al 18,8%. Stop mascherine sui mezzi pubblici. LIVE (Di domenica 2 ottobre 2022) Resta ancora in vigore fino alla fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa l'uso del presidio anti-Covid. In aumento ricoveri ordinari (+80) e terapie intensive (+2). Processati 180.241 tamponi. Iss: salgono casi bimbi età scolare, da 11% a 14,9%. Il 25% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini under 5, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto superiore di Sanità Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 ottobre 2022) Resta ancora in vigore fino alla fine di ottobre nelle strutture sanitarie e nelle Rsa l'uso del presidio anti-. In aumento ricoveri ordinari (+80) e terapie intensive (+2). Processati 180.241 tamponi. Iss: salgono casi bimbi età scolare, da 11% a 14,9%. Il 25% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini under 5, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto superiore di Sanità

