Uragano Ian, più di 50 morti in Florida (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Più di 50 persone sono morte a causa dell’Uragano Ian che si è abbattuto sulla Florida. Almeno 18 vittime sono morte per annegamento, tre quando i respiratori da cui dipendevano hanno smesso di funzionare a causa dei numerosi blackout registrati nelle zone colpite. Dopo aver spazzato la Florida l’Uragano si è spostato nella Carolina del Sud. Il centro della tempesta ha colpito la cittadina di Georgetown, fra Charleston e Myrtle Beach, dopo aver preso forza nella notte sull’Atlantico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Più di 50 persone sono morte a causa dell’Ian che si è abbattuto sulla. Almeno 18 vittime sono morte per annegamento, tre quando i respiratori da cui dipendevano hanno smesso di funzionare a causa dei numerosi blackout registrati nelle zone colpite. Dopo aver spazzato lal’si è spostato nella Carolina del Sud. Il centro della tempesta ha colpito la cittadina di Georgetown, fra Charleston e Myrtle Beach, dopo aver preso forza nella notte sull’Atlantico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkyTG24 : Uragano Ian in Florida, avvistato uno squalo che nuota tra le strade allagate. VIDEO - Agenzia_Ansa : Florida, Fort Myers devastata dall'uragano Ian. Case sott'acqua, automobili e barche ammassate dopo il suo passaggi… - Agenzia_Ansa : L'uragano Ian devasta la Florida, almeno 42 morti. I danni stimati tra i 25 e i 40 miliardi #ANSA - monicaognitanto : RT @AstronautiCAST: Per il lancio di #Artemis1 si va direttamente alla finestra di novembre (12-27). Ora si dà il tempo al team e alle prop… - vedanama : RT @AstronautiCAST: Per il lancio di #Artemis1 si va direttamente alla finestra di novembre (12-27). Ora si dà il tempo al team e alle prop… -