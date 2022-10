Napoli-Torino: i convocati di Spalletti e Juric (Di sabato 1 ottobre 2022) Napoli-Torino oggi alle ore 15 allo Stadio Maradona per l'ottava giornata di Serie A. I convocati di Spalletti per il Napoli: MARFELLA Davide MERET Alex SIRIGU Salvatore DI LORENZO Giovanni JESUS Juan MARIO RUI Silva Duarte MINJAE Kim OLIVERA Mathias OSTIGARD Leo RRAHMANI Amir ZANOLI Alessandro ZEDADKA Karim ANGUISSA Frank DEMME Diego ELMAS Elif LOBOTKA Stanislav NDOMBELE Tanguy ZERBIN Alessio ZIELINSKI Piotr KVARATSKHELIA Khvicha LOZANO Hirving POLITANO Matteo RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni Il tecnico Ivan Juric ha selezionato 23 calciatori del Torino per il match contro il Napoli (calcio d'inizio alle 15.00, Stadio Diego Armando Maradona di Napoli), ottava giornata di Serie A TIM: 1. Berisha2. Bayeye3. Schuurs4. ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 ottobre 2022)oggi alle ore 15 allo Stadio Maradona per l'ottava giornata di Serie A. Idiper il: MARFELLA Davide MERET Alex SIRIGU Salvatore DI LORENZO Giovanni JESUS Juan MARIO RUI Silva Duarte MINJAE Kim OLIVERA Mathias OSTIGARD Leo RRAHMANI Amir ZANOLI Alessandro ZEDADKA Karim ANGUISSA Frank DEMME Diego ELMAS Elif LOBOTKA Stanislav NDOMBELE Tanguy ZERBIN Alessio ZIELINSKI Piotr KVARATSKHELIA Khvicha LOZANO Hirving POLITANO Matteo RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni Il tecnico Ivanha selezionato 23 calciatori delper il match contro il(calcio d'inizio alle 15.00, Stadio Diego Armando Maradona di), ottava giornata di Serie A TIM: 1. Berisha2. Bayeye3. Schuurs4. ...

