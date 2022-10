Luca Matarazzo ci riprova e cercherà di conquistare il Master dell’Albana

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 1 ottobre 2022) di Rosa Pia Grecoci. Dopo il secondo posto della scorsa edizione, il sommelier di Salerno è tra i 10 partecipanti alla sesta edizione delRomagna Albana in programma a Bertinoro nella giornata di oggi. In palio 2mila euro e il titolo di ambasciatrice per un intero anno del vino simbolo della “solatia dolce paese” (parole di Giovanni Pascoli). Unico sommelier dalla Campania, il suo non sarà un compito semplice, in quanto se la dovrà vedere con altri 9 concorrenti da cinque territori regionali. Dalla Romagna: GianMartini (Mordano), Riccardo Ravaioli (Faenza – Ra), Marco Saiani (Conselice – Ra), Lorenzo Zavaglia (Imola). Tre i partecipanti dall’Emilia tutti da Ferrara: Luigi Dell’Anna (Ferrara), Isacco Giuliani (Ferrara), Giorgio Salmi (Ferrara). Una partecipante dalla ...