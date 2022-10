Cremonese, Alvini: «Non ci sarà Hendry» (Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole del tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, in conferenza stampa vista della sfida con il Lecce Il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce. Di seguito le sue parole. CONDIZIONI – «Domani non sono a disposizione Hendry, che è tornato dalla Nazionale con un problema fisico, Chiriches che non è ancora guarito e c’è da valutare le condizioni di Dessers, affaticato dal viaggio. Abbiamo lavorato due settimane nel miglior modo possibile e sappiamo dell’importanza della partita. Sono contento che chi è andato via si è messo in mostra e ha giocato, non ci voleva l’infortunio di Hendry». 4-2-3-1 VISTO CON IL FANFULLA – «Mancavano diversi difensori e sicuramente era una situazione da provare, la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole del tecnico della, Massimiliano, in conferenza stampa vista della sfida con il Lecce Il tecnico della, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce. Di seguito le sue parole. CONDIZIONI – «Domani non sono a disposizione, che è tornato dalla Nazionale con un problema fisico, Chiriches che non è ancora guarito e c’è da valutare le condizioni di Dessers, affaticato dal viaggio. Abbiamo lavorato due settimane nel miglior modo possibile e sappiamo dell’importanza della partita. Sono contento che chi è andato via si è messo in mostra e ha giocato, non ci voleva l’infortunio di». 4-2-3-1 VISTO CON IL FANFULLA – «Mancavano diversi difensori e sicuramente era una situazione da provare, la ...

