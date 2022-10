Barbara D’Urso, il retroscena sconvolgente sul suo ex: beccato a letto con un’altra | La reazione è impensabile (Di sabato 1 ottobre 2022) Barbara D’Urso e il retroscena che ha sconvolto la conduttrice e il popolo del web: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che lascia senza parole per la sua ironia, semplicità e talento è proprio lei, la fantastica Barbara D’Urso. Le sue frasi pronunciate nei suoi show sono divenute un vero cult, tra queste troviamo “Salutame a Soreta e Con il cuore”. Tra gli show condotti dalla donna vi sono Live- Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque che hanno sempre ottenuto un successo clamoroso. Nel corso della sua carriera ha raccontato un retroscena sconvolgente. curiosità (foto web)Originaria di Napoli, contro suo padre, a soli diciotto anni decide di lasciare la sua terra per trasferirsi a Milano e raggiungere il ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 1 ottobre 2022)e ilche ha sconvolto la conduttrice e il popolo del web: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che lascia senza parole per la sua ironia, semplicità e talento è proprio lei, la fantastica. Le sue frasi pronunciate nei suoi show sono divenute un vero cult, tra queste troviamo “Salutame a Soreta e Con il cuore”. Tra gli show condotti dalla donna vi sono Live- Non è lae Pomeriggio Cinque che hanno sempre ottenuto un successo clamoroso. Nel corso della sua carriera ha raccontato un. curiosità (foto web)Originaria di Napoli, contro suo padre, a soli diciotto anni decide di lasciare la sua terra per trasferirsi a Milano e raggiungere il ...

berlusconi : Pare che il gioco degli aggettivi vi piaccia molto. Ecco come ho definito alcuni personaggi proposti da Barbara D… - QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader assoluto di fascia… - QuiMediaset_it : Record di ascolti per @Pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso ha segnato il 23.11% d… - laime26412002 : Quasi quasi rimpiango Barbara D’Urso e i suoi cazziatoni.. Almeno si rendevano conto della cazzata fatta. Qui vog… - comeelaluna : vabbè mentre voi vi scannate su chi ha detto la cosa peggiore a marco io spero che venga fatto un cazziatone a tutt… -