VIDEO F1, GP Singapore 2022: highlights e sintesi prove libere. Due Ferrari davanti con Sainz e Leclerc! (Di venerdì 30 settembre 2022) Ferrari protagoniste nella prima giornata di prove libere del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista cittadina di Marina Bay lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc hanno concluso davanti a tutti la FP2. Sul circuito asiatico le Rosse hanno messo in mostra una buona velocità, con l’iberico che è stato il più consistente di tutti, mentre il monegasco ha impressionato per la velocità con le gomme medie. Un day-1 da interpretare però in relazione al differente lavorato portato avanti dai team. Bene Mercedes con George Russell a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, mentre ha concluso quinto Lewis Hamilton con l’altra W13. Un Verstappen con pochi giri completati che ha perso molto tempo per il giusto set-up. ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022)protagoniste nella prima giornata didel GP di, 17° round del Mondialedi F1. Sulla pista cittadina di Marina Bay lo spagnolo Carlose il monegasco Charles Leclerc hanno conclusoa tutti la FP2. Sul circuito asiatico le Rosse hanno messo in mostra una buona velocità, con l’iberico che è stato il più consistente di tutti, mentre il monegasco ha impressionato per la velocità con le gomme medie. Un day-1 da interpretare però in relazione al differente lavorato portato avanti dai team. Bene Mercedes con George Russell a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, mentre ha concluso quinto Lewis Hamilton con l’altra W13. Un Verstappen con pochi giri completati che ha perso molto tempo per il giusto set-up. ...

