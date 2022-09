Mascherine sui mezzi pubblici: le nuove regole dal primo ottobre (Di venerdì 30 settembre 2022) Passi in avanti nel ritorno alla vita di tutti i giorni post Covid-19. Lo dimostra il fatto che il 30 settembre decade l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici. Una decisione a dir poco rilevante, che evidenzia come l’approccio al virus sarà differente negli ultimi mesi di questo terzo anno di pandemia, il 2022. Addio Mascherine sui mezzi pubblici A partire da sabato 1 ottobre 2022, chiunque voglia può rinunciare a indossare la mascherina per poter viaggiare sui mezzi pubblici. Nessuna differenza, che si tratti di bus, metropolitana, treni, aerei o navi. Si è deciso di lasciar decadere l’obbligo della FFP2. Sarebbe infatti servito un decreto firmato dal Presidente del Consiglio per rimandare il tutto a data da destinarsi. Tutto ciò non è ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) Passi in avanti nel ritorno alla vita di tutti i giorni post Covid-19. Lo dimostra il fatto che il 30 settembre decade l’obbligo di indossare la mascherina sui. Una decisione a dir poco rilevante, che evidenzia come l’approccio al virus sarà differente negli ultimi mesi di questo terzo anno di pandemia, il 2022. AddiosuiA partire da sabato 12022, chiunque voglia può rinunciare a indossare la mascherina per poter viaggiare sui. Nessuna differenza, che si tratti di bus, metropolitana, treni, aerei o navi. Si è deciso di lasciar decadere l’obbligo della FFP2. Sarebbe infatti servito un decreto firmato dal Presidente del Consiglio per rimandare il tutto a data da destinarsi. Tutto ciò non è ...

