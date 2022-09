Marco Bellavia nomina Giovanni e Ciacci diventa una furia: “Ti devi vergognare” (Di venerdì 30 settembre 2022) Ieri sera, giovedì 29 settembre, è andata in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Davvero molti gli argomenti di discussione per i concorrenti. Giovanni Ciacci, tra gli altri, è stato protagonista di un momento molto importante. Il vippone infatti ha raccontato la sua storia. Ha parlato apertamente della sua sieropositività per abbattere ogni tipo di ignoranza sull’HIV. Intanto però qualcosa non è andata affatto giù a Ciacci al momento delle nomination. GF Vip 7, Giovanni Ciacci contro Marco Bellavia per una nomination È da ieri che i telespettatori del GF Vip 7 hanno notato un massiccio accanimento dei vipponi contro Marco Bellavia. La situazione non sembra ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 settembre 2022) Ieri sera, giovedì 29 settembre, è andata in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Davvero molti gli argomenti di discussione per i concorrenti., tra gli altri, è stato protagonista di un momento molto importante. Il vippone infatti ha raccontato la sua storia. Ha parlato apertamente della sua sieropositività per abbattere ogni tipo di ignoranza sull’HIV. Intanto però qualcosa non è andata affatto giù aal momento delletion. GF Vip 7,controper unation È da ieri che i telespettatori del GF Vip 7 hanno notato un massiccio accanimento dei vipponi contro. La situazione non sembra ...

GrandeFratello : Alfonso ha qualcosa di importante da dire a nome di tutto lo staff di #GFVIP in merito alle dichiarazioni di Marco… - mvvdyy : RT @slav34brit: per chi fosse interessato #gfvip - 1ncazzata : RT @slav34brit: per chi fosse interessato #gfvip - verrilloluca90 : Dai che non appena si formeranno le prime coppie non vi fregherà piu nulla di marco bellavia diciamolo twitter camb… - curadisplendere : RT @slav34brit: per chi fosse interessato #gfvip -