La principessa Anna, che non aveva potuto sposare Andrew Parker Bowles

Il primo marito dell'attuale Regina Consorte aveva avuto una relazione con la sorella del re, la principessa Anna, prima che la stessa Camilla conoscesse Carlo. Una storia che sarebbe potuta diventare un matrimonio se non fosse stato per due (piccoli) dettagli

