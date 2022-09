Elezioni, la zavorra Berlusconi-Salvini dovrebbe allarmare più della vittoria di Giorgia Meloni (Di venerdì 30 settembre 2022) Come ha puntualmente titolato il Fatto Quotidiano all’indomani del voto, “Meloni ha vinto da sola”; ma ora deve governare con i suoi partner, due nani politici che si sono fermati ad un terzo dei suoi consensi. Ma “grazie” al Rosatellum – i cui esiti demenzial-scellerati si manifestano anche nell’attribuzione dei seggi all’interno della coalizione vincente – uno di questi, la Lega di Salvini in caduta libera, può beneficiare di un’incredibile sovrarappresentanza parlamentare. Così con un evidente ribaltamento della realtà i leader di due forze che hanno complessivamente perso 5 milioni di voti rispetto alle precedenti politiche si comportano come presunti vincitori. Silvio Berlusconi, al timone nel suo 86esimo compleanno di un forza politica “residuale” a seguito dell’emorragia di voti verso Fratelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Come ha puntualmente titolato il Fatto Quotidiano all’indomani del voto, “ha vinto da sola”; ma ora deve governare con i suoi partner, due nani politici che si sono fermati ad un terzo dei suoi consensi. Ma “grazie” al Rosatellum – i cui esiti demenzial-scellerati si manifestano anche nell’attribuzione dei seggi all’internocoalizione vincente – uno di questi, la Lega diin caduta libera, può beneficiare di un’incredibile sovrarappresentanza parlamentare. Così con un evidente ribaltamentorealtà i leader di due forze che hanno complessivamente perso 5 milioni di voti rispetto alle precedenti politiche si comportano come presunti vincitori. Silvio, al timone nel suo 86esimo compleanno di un forza politica “residuale” a seguito dell’emorragia di voti verso Fratelli ...

