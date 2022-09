Un buon inizio

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 29 settembre 2022) Parliamo oggi di Johnny Gargano, del suo primo mese a Raw e di quello che potrà ottenere nel main roster. Colui che era definito il cuore e l’anima di NXT ha ora la possibilità di farsi conoscere nello show più visto della WWE. In un’intervista ha fissato i suoi obiettivi, ovvero lottare a Wrestlemania e far sue tutte le cinture, dal titolo Intercontinentale, a quello degli Stati Uniti fino ad arrivare al titolo mondiale. Ha davvero le potenzialità per farcela? Lasciato NXT in concomitanza con la nascita del primo figlio, in molti credevano che sarebbe passato in AEW seguendo l’esempio di altri suoi colleghi dello show in giallo come Adam Cole, Ketih Lee e altri, ma nonostante le lusinghe di Tony Khan così non è stato. Forse complice il cambio di timone in WWE, alla fine ha fatto ritorno nella federazione di Stamford per la gioia dei suoi estimatori, tra cui contiamo due pezzi ...