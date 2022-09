Ha iniziato a segnare nel 1998. E non ha più smesso: è Mario Vitali, il re dei dilettanti (Di giovedì 29 settembre 2022) Ancora in gol a 43 anni e per il 24° campionato di fila. Il record è di Mario Vitali, intramontabile centravanti dell'Aurora Seriate, prima in classifica a punteggio pieno nel girone C di Promozione ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) Ancora in gol a 43 anni e per il 24° campionato di fila. Il record è di, intramontabile centravanti dell'Aurora Seriate, prima in classifica a punteggio pieno nel girone C di Promozione ...

