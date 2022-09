ProDocente : Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti - orizzontescuola : Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti - IoTifoSpread : @M49liberorso Scherzi? Ti pare sia illecita o squadrista l'attività preordinata a turbare ed ostacolare, durante la… -

Orizzonte Scuola

...commissione è 'a consentire di acquisire informazioni, dibattere ed - eventualmente - approvare proposte volte a rendere sempre più efficace l'impegno degli organi dell'Ente nell'...L'invenzione non è quindi il risultato di un'a tale scopo, ma come un fatto casuale e occasionale. In tale ipotesi il contratto non prevede una speciale retribuzione come ... Nuovo anno di prova, 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattiche per superarlo. Riduzione per docenti in part-time