Angola | continua la crescita petrolifera e il graduale allontanamento dalla Cina

Leggi su api.follow

(Di giovedì 29 settembre 2022) Con la vittoria alle elezioni del 24 agosto, il presidente dell’João Lourenço ha iniziato il suo secondo mandato, che durerà per cinque anni. La tornata elettorale comprendeva anche il rinnovo del Parlamento, e anche qui ha vinto il partito di governo, il Movimento Popolare di Liberazione dell’(MPLA), che regge il Paese dal 1975. Questa volta il margine di prevalenza è stato molto sottile: l’MPLA ha preso solo il 51,17% delle preferenze. Soprattutto fra i giovani, tanti hanno votato per la fazione storicamente rivale del governo, l’UNITA, e per il suo candidato Adalberto Costa Júnior. Nei primi cinque anni di mandato, Lourenço ha conseguito grandi successi nella lotta alla corruzione e nella redistribuzione dei profitti derivanti dal settore petrolifero, ma non è riuscito ad aumentare significativamente il tenore di vita dei cittadini e a ...