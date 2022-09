Uomini e Donne news, Maria De Filippi sbotta con Ida Platano: “Non hai 15 anni!” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 alle 14.45 in punto, per la prima volta in tanti anni Maria De Filippi ha espresso una critica aperta e pungente nei confronti di Ida Platano, la dama del trono over che dall’inizio rientra indiscutibilmente tra le sue “protette”. La conduttrice, infatti, a un certo punto è sbottata sottolineando come Ida spesso si comporti come se avesse appena quindici anni e no quarantadue. Maria De Filippi, chi è e cosa fa sua nuora La conduttrice di Amici, Uomini e Donne e C'è Posta per Te è stata suocera per un breve periodo di tempo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel corso dell’ultima puntata diandata in onda su Canale 5 alle 14.45 in punto, per la prima volta in tanti anniDeha espresso una critica aperta e pungente nei confronti di Ida, la dama del trono over che dall’inizio rientra indiscutibilmente tra le sue “protette”. La conduttrice, infatti, a un certo punto èta sottolineando come Ida spesso si comporti come se avesse appena quindici anni e no quarantadue.De, chi è e cosa fa sua nuora La conduttrice di Amici,e C'è Posta per Te è stata suocera per un breve periodo di tempo ...

