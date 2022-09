Roma, la stazione di Porta Metronia aprirà a ottobre 2024 (Di mercoledì 28 settembre 2022) . Lo conferma l’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, dopo un sopralluogo sul cantiere coi dirigenti e tecnici di e il management del consorzio Metro C. “I lavori stanno andando avanti in maniera spedita a tal punto che le parti strutturali sono state sostanzialmente già completate – ha detto Patanè – Ora gli operai sono al lavoro per realizzare le finiture e poi passare alla parte archeologica, che sarà molto impegnativa perché dovranno essere ricollocate nei posti dove erano tutte le strutture ritrovate durante gli scavi, in particolare la famosa caserma dei militari con la casa del Comandante”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) . Lo conferma l’assessore ai Trasporti diCapitale, Eugenio Patanè, dopo un sopralluogo sul cantiere coi dirigenti e tecnici di e il management del consorzio Metro C. “I lavori stanno andando avanti in maniera spedita a tal punto che le parti strutturali sono state sostanzialmente già completate – ha detto Patanè – Ora gli operai sono al lavoro per realizzare le finiture e poi passare alla parte archeologica, che sarà molto impegnativa perché dovranno essere ricollocate nei posti dove erano tutte le strutture ritrovate durante gli scavi, in particolare la famosa caserma dei militari con la casa del Comandante”. L'articolo proviene da Italia Sera.

