“Non ci posso credere”. I soliti ignoti, colpo delle sorelle Alessandra e Francesca: Amadeus senza parole (Di mercoledì 28 settembre 2022) Colpaccio ai soliti ignoti: Alessandra e Francesca vincono 94.000 euro. Un epilogo magnifico per le due sorelle di Roma che hanno indovinato quasi tutto, portandosi a casa una cifra record, una delle più alte di sempre. Abbracci lacrime e tanta emozione per le due concorrenti. Anche il padrone di casa Amadeus era felicissimo per loro dopo l’ultima risposta esatta. Ma andiamo con ordine. Le due sorelle romane sono arrivate all’ultimo step con una somma vicina alla terza cifra. Hanno sbagliato pochissimo sin dai primi mestieri . Poi sono arrivate al parente misterioso e per loro grande gioia nello scoprire che era proprio la madre dell’ignoto numero 3. Per Alessandra e Francesca l’altra ignota, la numero 4, non era ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Colpaccio aivincono 94.000 euro. Un epilogo magnifico per le duedi Roma che hanno indovinato quasi tutto, portandosi a casa una cifra record, unapiù alte di sempre. Abbracci lacrime e tanta emozione per le due concorrenti. Anche il padrone di casaera felicissimo per loro dopo l’ultima risposta esatta. Ma andiamo con ordine. Le dueromane sono arrivate all’ultimo step con una somma vicina alla terza cifra. Hanno sbagliato pochissimo sin dai primi mestieri . Poi sono arrivate al parente misterioso e per loro grande gioia nello scoprire che era proprio la madre dell’ignoto numero 3. Perl’altra ignota, la numero 4, non era ...

il_pucciarelli : Conte in conferenza stampa: «Non ci si candida alla guida di un fronte, ma questo avviene naturalmente in base alla… - _Nico_Piro_ : Non ho voluto per correttezza raccontare delle impressioni raccolte da Nord a Sud. A urne chiuse posso testimoniare… - marattin : Sulle tasse i populisti vi prendono in giro da decenni, promettendo a più non posso e poi scappando di fronte alla… - _someones_diary : non ne posso più - _wantcodyback : Mi sono appena accorto che per un minimo di media non posso accedere ad uno sconto parziale alle tasse universitarie, mi sento una merda -

Bati - Fiorentina di nuovo insieme Da Ranieri a Antognoni: 'Favorevoli, ma...' Come serietà e come uomo di riferimento posso assicurare anche io. Poi però starebbe a lui e al ... Maldini al Milan, per fare un esempio, ha potere decisionale sulla costruzione della squadra: non so ... Elenoire Ferruzzi, crollo e lacrime al GF Vip: 'Non sto bene'/ Luca Salatino... 'Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono Perché devono dire tutto questo! Il capitolo non è chiuso, non posso chiuderlo a comando. Appunto perché non erano cose campate in aria per ... LaVoce del popolo Come serietà e come uomo di riferimentoassicurare anche io. Poi però starebbe a lui e al ... Maldini al Milan, per fare un esempio, ha potere decisionale sulla costruzione della squadra:so ...'Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono Perché devono dire tutto questo! Il capitoloè chiuso,chiuderlo a comando. Appunto perchéerano cose campate in aria per ... Furio Radin: «Ora posso permettermi di non essere politically correct»