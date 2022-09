In Europa comandano le donne. In Italia solo il Pd le esclude (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ad aprire la strada è stata Margaret Thatcher nel 1979 quando divenne la prima donna premier del Regno Unito. Poi c'è stata Angela Merkel che dal 2005 ha guidato la Germania per sedici anni consecutivi. Due casi rimasti a lungo isolati. Fino ad oggi, quando la rivoluzione «rosa» è ormai una realtà che si sta consolidando in tutta Europa. La politica, tradizionalmente dominata dagli uomini, ha lasciato il passo alle donne che si stanno imponendo ovunque. Alla guida di partiti, come prime ministre o a capo delle istituzioni comunitarie. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio in pectore, fa sì che anche il nostro paese segua questa scia "rosa". Con il paradosso tutto Italiano del Pd, che fa della parità di genere una bandiera e poi non ha mai avuto una donna segretario. A differenza di diversi partiti socialdemocratici europei che non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ad aprire la strada è stata Margaret Thatcher nel 1979 quando divenne la prima donna premier del Regno Unito. Poi c'è stata Angela Merkel che dal 2005 ha guidato la Germania per sedici anni consecutivi. Due casi rimasti a lungo isolati. Fino ad oggi, quando la rivoluzione «rosa» è ormai una realtà che si sta consolidando in tutta. La politica, tradizionalmente dominata dagli uomini, ha lasciato il passo alleche si stanno imponendo ovunque. Alla guida di partiti, come prime ministre o a capo delle istituzioni comunitarie. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio in pectore, fa sì che anche il nostro paese segua questa scia "rosa". Con il paradosso tuttono del Pd, che fa della parità di genere una bandiera e poi non ha mai avuto una donna segretario. A differenza di diversi partiti socialdemocratici europei che non ...

