Il CorSport sul bilancio Inter | il club sta bruciando 7-8 milioni al mese

Sul Corriere dello Sport Alessandro Giudice analizza il bilancio dell'Inter relativo all'esercizio 2021-22 che oggi il club presenterà al suo consiglio di amministrazione. Il rosso sarà di circa 140 milioni. "Cala la perdita netta, dai 245 milioni del 20-21 ai 130-140 anticipati negli ultimi giorni, ma solo grazie al contributo di oltre 100 di plusvalenze realizzate cedendo Lukaku e Hakimi. Anche depurando il risultato delle componenti di costo non monetario, come gli ammortamenti (che dovrebbero risultare in netto calo rispetto all'anno precedente) e le svalutazioni dei crediti asiatici (una quarantina di milioni nel 20-21, una ventina nel 21-22) la gestione brucia cassa al ritmo di 7-8 milioni al mese, senza il ricorso a entrate ...

