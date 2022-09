Ultime Notizie – Gas, la strategia della tensione russa spinge il prezzo e sfida l’Europa (Di martedì 27 settembre 2022) Non ci sono le prove, almeno non ancora. Ma l’ipotesi che il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream sia un’azione russa alimenta la tesi che quella di Mosca sia un’accurata strategia della tensione sul gas, per far tornare a salire il prezzo e continuare a mettere pressione all’Europa in vista dell’inverno. L’obiettivo è almeno parzialmente centrato visto lo strappo delle quotazioni sopra i 200 megawattora, con una chiusura a 186 megawattora, al mercato di Amsterdam. “Tre eventi di questo tipo non succedono in un giorno, è chiaro che si tratta di un atto di sabotaggio”, sintetizza all’Adnkronos Simone Tagliapietra, senior fellow del think tank bruxellese Bruegel, parlando delle tre esplosioni che hanno danneggiato le due infrastrutture nel mar Baltico, intorno all’isola danese di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Non ci sono le prove, almeno non ancora. Ma l’ipotesi che il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream sia un’azionealimenta la tesi che quella di Mosca sia un’accuratasul gas, per far tornare a salire ile continuare a mettere pressione alin vista dell’inverno. L’obiettivo è almeno parzialmente centrato visto lo strappo delle quotazioni sopra i 200 megawattora, con una chiusura a 186 megawattora, al mercato di Amsterdam. “Tre eventi di questo tipo non succedono in un giorno, è chiaro che si tratta di un atto di sabotaggio”, sintetizza all’Adnkronos Simone Tagliapietra, senior fellow del think tank bruxellese Bruegel, parlando delle tre esplosioni che hanno danneggiato le due infrastrutture nel mar Baltico, intorno all’isola danese di ...

