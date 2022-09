Simone Valiante | “Il Partito Democratico ha commesso solo errori | si faccia autocritica”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 27 settembre 2022) di Arturo Calabrese Non può definirsi un escluso eccellente perchéha deciso di sua sponte di fare le valigie e lasciare il, quella che è stata la sua casa per diversi anni. Già deputato dal 2013 al 2018, nella tornata elettorale di quell’anno non venne ricandidato, cosa che avvenne nel 2020 alla Regionali. Il risultato fu enorme, ma la legge elettorale non gli permise di entrare in consiglio. Da quel momento in poi, seppur le cose non erano collegate, comincia perun lento distacco daldi Enrico Letta ed oggi, a distanza di tempo, il risultato disastroso gli ha dato regione., nei giorni scorsi Lei è sempre stato molto critico nei confronti del Pd e delle sue scelte. A risultato ...