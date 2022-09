Nuoto | Bortuzzo | “Voglio le Paralimpiadi | ma sarà un percorso lungo”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 27 settembre 2022) Trento – Si riaccende il sogno a Cinque Cerchi di Manuel, mai totalmente assopito. Il nuotatore ha parlato di sé e dei suoi progetti futuri al Festival di Trento. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno, dove Manuel ha stretto una forte amicizia con lo schermidore e campione olimpico di scherma Aldo Montano, l’obiettivo di Parigi si è fatto concreto: “un, male”.potrebbe unirsi alla già fortissima Nazionale diParalimpico due volte campione del mondo. (foto@Deepbluemedia) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...