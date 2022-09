MJF: “Non vorrei mai avere il lavoro di Tony Khan” (Di martedì 27 settembre 2022) Fin dal suo ritorno ad All Out, MJF ha rilasciato varie interviste dove ha rotto il silenzio che lo ha avvolto per circa tre mesi, da quando era “scomparso” dopo il suo promo a Dynamite lo scorso giugno. The Salt of the Earth ha lavorato duramente per diventare uno dei volti di riferimento in AEW, mantenendo vivo il suo personaggio di cattivo anche fuori dagli schermi: spesso e volentieri ha criticato il suo boss, Tony Khan e il suo modo di gestire la compagnia. Nell’ultima intervista che ha rilasciato, il wrestler AEW ha dichiarato apertamente che se avesse una sua compagnia, non vorrebbe mai avere i pensieri del suo attuale capo. Le parole di MJF Parlando a KFC Radio, MJF ha detto:“Penso molto candidamente di essere un prodigio e lo dico anche con umiltà, probabilmente non c’è nessuno al mondo che conosce il wrestling e ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 27 settembre 2022) Fin dal suo ritorno ad All Out, MJF ha rilasciato varie interviste dove ha rotto il silenzio che lo ha avvolto per circa tre mesi, da quando era “scomparso” dopo il suo promo a Dynamite lo scorso giugno. The Salt of the Earth ha lavorato duramente per diventare uno dei volti di riferimento in AEW, mantenendo vivo il suo personaggio di cattivo anche fuori dagli schermi: spesso e volentieri ha criticato il suo boss,e il suo modo di gestire la compagnia. Nell’ultima intervista che ha rilasciato, il wrestler AEW ha dichiarato apertamente che se avesse una sua compagnia, non vorrebbe maii pensieri del suo attuale capo. Le parole di MJF Parlando a KFC Radio, MJF ha detto:“Penso molto candidamente di essere un prodigio e lo dico anche con umiltà, probabilmente non c’è nessuno al mondo che conosce il wrestling e ...

