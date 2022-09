sportli26181512 : #Inghilterra, 3-3 pirotecnico con la #Germania. #Kvaratskhelia trascina ancora la Georgia: La nazionale di Southgat… -

Goal.com

ROMA - L'chiude un pareggio, e all'ultimo posto, il girone di Nations League vinto dall' Italia . La nazionale di Southgate ha una reazione d'orgoglio, rimontando due gol di svantaggio, va sul 3 - ...di Claudio Franceschini) PROBABILI FORMAZIONI ITALIA/ Quote, il doppio duello sulle ... che era maturato nel 2019 con un4 - 3 in trasferta, e naturalmente un pareggio che ... Nations League, risultati 6ª giornata La nazionale di Southgate, già retrocessa in Nations League B, rimonta dallo 0-2, va sul 3-2 ma viene raggiunta da Havertz. Il fantasista del Napoli segna ancora nel successo su Gibilterra ...Ecco tutti i risultati di Nations League di oggi: Francia, Croazia e Belgio protagoniste in A, pari pirotecnico in Turchia ...