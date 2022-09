Discriminazione elettorale: Cathy La Torre denuncia la divisione maschi e femmine, diffamata (Di lunedì 26 settembre 2022) I risultati (pur se mancano ancora quelli definitivi, ma le percentuali sono ben scandite) sono ormai chiari: da questa tornata elettorale emerge una vincitrice, Giorgia Meloni, molti sconfitti e soprattutto un dato da tenere ben presente. Si parla dell’affluenza alle urne, che si è fermata al 63,91%, minimo storico nell’era repubblicana. I registri elettorali maschi/femmine e la denuncia di Cathy La Torre Ma da al di là delle considerazioni statistiche e ideologiche, dalla giornata di domenica 25 settembre 2022 sale anche il preoccupante allarme lanciato da alcune personalità sia politiche sia della società civile: la persistenza di una Discriminazione al seggio, con i registi elettorali divisi tra maschi e femmine. A ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 settembre 2022) I risultati (pur se mancano ancora quelli definitivi, ma le percentuali sono ben scandite) sono ormai chiari: da questa tornataemerge una vincitrice, Giorgia Meloni, molti sconfitti e soprattutto un dato da tenere ben presente. Si parla dell’affluenza alle urne, che si è fermata al 63,91%, minimo storico nell’era repubblicana. I registri elettoralie ladiLaMa da al di là delle considerazioni statistiche e ideologiche, dalla giornata di domenica 25 settembre 2022 sale anche il preoccupante allarme lanciato da alcune personalità sia politiche sia della società civile: la persistenza di unaal seggio, con i registi elettorali divisi tra. A ...

giannacheballa : @aenneauelle È una discriminazione per le persone non-binary e transgender che si ritrovano a dover fare coming out… - Exentiostep : Sangue di chi avrà riconosciuti sempre meno diritti e sarà sempre più vittima di discriminazione da parte di chi no… - etnasipiero : @catlatorre Ma nessuno di voi sa cosa si fa in un seggio elettorale? Sembra di no, provate e poi potrete parlare. N… - dbutti70 : @Invetriata @GuidoAnzuoni @Uther_Raffaele C'è un registro elettorale maschile e un registro elettorale femminile. 4… - _Digei_ : RT @eclipsedlunatic: Vi scrivo dal comando dei carabinieri oggi mi sentivo di genere 'scheda elettorale così mi sono infilato nell'urna mal… -