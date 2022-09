Cambio modulo, Elmas o Gaetano sottopunta: Spalletti studia il Torino (Di lunedì 26 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Luciano Spalletti è pronto a proporre nuove soluzioni in campo, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Lucianoè pronto a proporre nuove soluzioni in campo, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli, il cambio di modulo può agevolare Gondo - psb_original : Qui Benevento - Cannavaro pensa a un nuovo modulo e al rilancio di Ciano e Farias #SerieB - SiamoPartenopei : Gazzetta - Elmas o Gaetano sotto punta col cambio modulo: soluzioni a gara in corso per il Toro - tuttonapoli : Gazzetta - Elmas o Gaetano sotto punta col cambio modulo: soluzioni a gara in corso per il Toro - 7virgola : @scanfetto @Milestemplaris @84Andreac No. Scelta esclusivamente di Madonna che poi cambiò modulo. -