Atp Seoul 2022: programma, orari e ordine di gioco di martedì 27 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp 250 di Seoul 2022 nella giornata di martedì 27 settembre. Tutto pronto per la seconda giornata sul cemento della cittadina sudcoreana. Si parte alle 05:00 della mattinata con Steve Johnson contro il padrone di casa JiSung Nam sul centrale. A seguire tocca all'altro statunitense Jenson Brooksby contro l'atleta di Taipei Tung-Lin Wu. Da segnalare l'assenza di giocatori italiani. CENTER COURT Dalle 0re 05:00, Steve Johnson – JiSung Nam A seguire, Jenson Brooksby – Tung-Lin Wu A seguire, Yoshihito Nishioka – Daniel Evans A seguire, Soonwoo Kwon – Yunseong Chung COURT 2 Dalle 0re 05:00, Mackenzie McDonald – Pedro Martinez A seguire, Chun-Hsin Tseng – Christopher O'Connell COURT 13 Dalle 05:00, ...

